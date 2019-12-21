15 bin kekik toprakla bulu?tu

Orman ??letme M?d?rl???ne ba?l? Kilis A?a?land?rma ve Toprak ?efli?ince gelir getirici t?r kapsam?nda 15 bin adet Kekik fidan? dikimi Ba?ma?ara k?y?nde ger?ekle?tirildi. Kilis Orman ??letme M?d?r? ?smet G?m??, ? Bu projenin Orman K?yl?lerimizin gelir seviyesini y?kselmesine ve ek gelir sa?lanmas?na, yerinde kalk?nmalar?na destek olaca??na ve Kilis y?resinde yeti?en t?bbi aramotik bitkiler konusunda ?al??malara h?z kesmeden devam edilece?ini'' ifade etti.