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15 bin kekik toprakla bulu?tu

Kilis Orman ??letme M?d?rl??? taraf?ndan 15 bin kekik fidan? toprakla bulu?tu.


Orman ??letme M?d?rl???ne ba?l? Kilis A?a?land?rma ve Toprak ?efli?ince gelir getirici t?r kapsam?nda 15 bin adet Kekik fidan? dikimi Ba?ma?ara k?y?nde ger?ekle?tirildi. Kilis Orman ??letme M?d?r? ?smet G?m??, ? Bu projenin Orman K?yl?lerimizin gelir seviyesini y?kselmesine ve ek gelir sa?lanmas?na, yerinde kalk?nmalar?na destek olaca??na ve Kilis y?resinde yeti?en t?bbi aramotik bitkiler konusunda ?al??malara h?z kesmeden devam edilece?ini'' ifade etti.

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