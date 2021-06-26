16 ekiple su arızalarına müdahale ediliyor

Başkan Ramazan, Su arızalarına anında müdahale ettiklerini ifade ederek, “Su Arıza Birim Amirliği ekiplerimiz 60 personelimizle ve 16 ekibimizle birlikte 7/24 sahada siz kıymetli hemşerilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Su medeniyettir. Kaynağından musluğa, musluktan atık su arıtma tesisimize gelinceye kadar her noktada kesintisiz hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. Şikayetleriniz için arıza hattı Alo 185 7/24 arayabilirsiniz. Daha yaşanılabilir bir Kilis için çalışıyoruz” dedi.