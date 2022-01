18 aylık Yusuf Can, Ankara'ya gönderildi

Kilis'te, kireç çözücü içen 18 aylık Yusuf Can, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Sevk sırasında Annesi Emine Can baygınlık geçirdi.

Hastanede acil servise alınan Emine Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kilis merkeze bağlı Çalkaya köyünde ikamet eden Mehmet ve Emine çiftinin oğlu Yusuf Can, su yerine yanlışlıkla kireç çözücü içti. Ailenin fark etmesi üzerine Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Can, yoğun bakıma alındı. Boğaz kısmı ve organları zarar gören Yusuf Can, entübe edilemediği için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi için ailesi ve doktorların talebi üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Tahsis edilen ambulans uçakla Yusuf Can, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.