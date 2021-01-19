İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 kişiyi yaralayan şahıs güvercin kümesinde yakalandı

Kilis’te 2 kişiyi av tüfeği ile vurarak kaçan şahıs, jandarma tarafından güvercin kümesinde yakalandı.

Kilis'te 2 kişiyi av tüfeği ile vurarak kaçan şahıs, jandarma tarafından güvercin kümesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre C.B., Mücahitler Mahallesi kırsalında tanımadığı, kar maskeli bir şahıs tarafından ateşli silahla ayağından vurulduğunu beyan ederek Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde olayın failinin M.A. olduğu belirledi. M.A.'nın aynı gün M.T.'yi de av tüfeği ile vurarak yaraladığı belirlendi. Birçok suçtan sabıka ve aranma kaydı bulunan firari M.A., Kilis il merkezinde saklandığı evinin damında bulunan güvercin kümesinde yakalandı. JASAT'ın başarılı operasyonu sonucu yakalanan M.A. sevk edildiği adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.