2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla, Vali Soytürk'e veda etti

Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, EDOK Komutanlığı görevine atanan Ordu Korgeneral Sinan Yayla, Vali Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

22 Ağustos 2019 yılından beri 2 Ordu Komutanlığı görevinde bulunan Korgeneral Sinan Yayla, tayinin Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, EDOK Komutanlığına çıkması nedeniyle Vali Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu. Basına kapası gerçekleştirilen veda ziyareti sonrası Korgeneral Sinan Yayla, Kilis'teki sınır birliklerini ziyaret ederek veda ziyaretinde bulunduğu bildirildi.