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2018-2019 Bahar Dönemi Erasmus dil sınavı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde okuyan öğrenciler, 17 ülkesinde anlaşmalı olduğumuz 60’tan fazla üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrenciler yabancı dil sınavına girdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde okuyan öğrenciler, 17 ülkesinde anlaşmalı olduğumuz 60'tan fazla üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrenciler yabancı dil sınavına girdi.


2018-2019 Bahar döneminde Erasmus Öğrenci Hareketliliği ile Avrupa'nın 17 ülkesinde anlaşmalı olan Kilis 7 Aralık Üniversitesi 60'tan fazla üniversitede öğrenim görmek isteyen 120 öğrenci, İngilizce dil sınavına katılarak, 90 dakika boyunca sınav heyecanı yaşadılar. Yabancı dil sınavından başarılı olan öğrencilerin, 17 ülkesinde anlaşmalı olduğumuz 60'tan fazla üniversitede öğrenim görecekleri öğrenildi.

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