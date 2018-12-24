KESOB Başkanı Şevket Memiler, 2019 yılına girmeye sayılı günler kala Kilis esnafının daha başarılı olması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek,” Yerel esnafın AVM ve Marketler zinciri karşısında zorlandığı bu günlerde KESOB olarak atılacak adımları bir bir belirlemekteyiz. 2019 yılı Kilis esnafı için yeni bir umut olacak ve rekabet sınırlarını en üst düzeye çıkararak esnafımızla birlikte önemli atılımlar gerçekleştireceğiz. Yeni hizmet binamız tamamlanır tamamlanmaz esnafımıza konferans salonumuzda işinin ehli isimler tarafından eğitimlere verilerek mesleki yeterlilik konusunu en üst düzeye çıkaracağız. Bizler esnafımızın daha iyi şartlara ulaşması için çaba gösterirken, esnafımızın ortak beklentisinin eşit şartlarda rekabet olduğunun özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Yerel siyasi iradenin bu doğrultuda kararlar alması için üstümüze düşen ne varsa yapacağımızı bir kez daha ilan etmekte herhangi bir sakınca görmüyorum. Çıraklığını yaptığımızın işlerin ustalığını yapıyoruz ve Kilis esnafı olarak kendimize fazlası ile güveniyoruz.Genel B aşkanımız Bendevi Palandöken'in ifade ettiği gibi ‘Esnaf Ekonominin Barometresidir' esnafımızın değişken ekonomik koşullarda ayakta kalarak ülke ekonomisini ayakta tuttuğunu kimse görmezden gelemez. Esnaf gülerse Türkiye güler ifadesi bizim için şahsi bir bakış açısı değil, gerçeğin ta kendisidir.Şimdiden yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyor, yeni yılın Kilis esnafı için başarıya giden yolda bir milat olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.