2020 Yılı Proje Desteklemeleri anlatıldı

Kilis'te, çiftçilere GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 2020 Yılı Proje Destekleme Çağrı Programı bilgilendirme toplantıları başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, ile yetkililer ve çiftçiler katıldı.

GAP TEYAP ve TÜD Programı kapsamında, 2015-2018 yılları arasında desteklenen 110 adet proje vasıtasıyla 12 bin 310 kişi faydalandığı, EKKP ile 2011-2019 yılları arasında desteklenen 311 adet proje vasıtasıyla ise 36 bin 380 kişi faydalandığı bildirildi.

Sinevizyon eşliğinde GAP Yetkilileri tarafından yapılan sunumda, GAP İdaresi Başkanlığı 2020 yılı yatırım programları çerçevesinde söz konusu programlara ilişkin usul esaslar ve uygulama rehberi hazırlanırken, yıllık faaliyet planı oluşturulmuştur. 2020 yılı için hazırlanacak ve desteklenecek, yenilikçi, sürdürülebilir, değer zinciri oluşturacak yaklaşımları içermesi ve örnek projelerin desteklenmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.