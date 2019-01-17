2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Üniversite de düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin katkıları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda “2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya Vali Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Kilis'teki ilkokul, ortaokul ve liselerin müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler ve kurum temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un selamlama konuşması ve 2023 eğitim vizyonu projesiyle ilgili sunumla devam etti.

Çalıştayda katılımcılara hitap eden Vali Recep Soytürk, eğitimde başarının eğitimciler ile öğrencilerin birebir yakın ilgileri ve takım çalışmasıyla sağlanabileceğini, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için de fiziki ve sosyal şartların eksiksiz olması gerektiğini söyledi.

Vali Soytük, ikili eğitimin bazı dezavantajları olduğuna dikkat çekerek, Kilis'te Türk ve Suriyeli çocukların aynı derslikte eğitim görmelerinin bazı sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.

Birebir ve yakın ilgi ile bürokrasiyi aşıp başarıya ulaşmanın daha kolay olacağını dile getiren Vali Soytürk, başarıyı ödüllendirmenin, başarıyı artıran önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da konuşmasında, eğitimin sadece teorilerden ibaret olmadığını, teori ve bilginin pratiğe dönüştürülerek daha verimli bir eğitim ortamının sağlanabileceğini belirtti.

Karacoşkun, Nitelikli bir eğitimin verilebilmesinde kültürlerarası iletişimin de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.