Nail Yıldırım Kilis'te, 2023 Vizyonu ve İnsan konulu Konferans verdi.

Nail Yıldırım, Kilis'te okul yöneticilerine 2023 Vizyonu ve İnsan temalı konferans verdi. Konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürü, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Prof Dr.Nail Yıldırım, Öğretmenlik mesleği geçmişe ve geleceğe ve yarına dair söylemi, sözü olan bir meslek olduğunu ifade ederek, “ Öğretmenlik mesleğinin hammaddesi insandır, bu nedenle de insanı şekillendirmede, yetiştirmede önemlidir. Bunun için yapılan iş önemli olduğu kadar aynı zamanda bir o kadarda değerlidir. Öğretmenlik mesleğine bakış açısının, ek iş olarak değil; tek iş olarak bakılması gerekiyor. Eğitimin sevdamız olması gerektiğini sevgiye dayanmayan eğitimin kalbe dokunamayacağını bunun içinde insan merkezli eğitimin olması gerektiğini çocuğun Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor alanlarındaki yeterliklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini çünkü insanın eşrefe mahlûkat olarak yaratıldığını onun ruhuna dokunduğumuzda sonuç alırız” ifadelerinde bulundu.

Prof Dr.Nail Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü, “ Eğitim evrensel bir hizmet alanıdır her ülke kendine özgü eğitim sistemleri oluşturmakta eğitim sürecine dahil edilmeyen bireyler ilerleyen süreçte ülke ve toplum için birer problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için her kurum kendi bağlamında birer strateji oluşturarak eğitim sürecine dahil edilmeyen bireyler topluma kazandırılmalıdır” diye konuştu.