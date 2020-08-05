İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

218 yıllık sefer tasını özenle saklıyor

Kerkük Sanayi Mektebinde 218 yıl önce el işçiliği ile üretilen bakır sefer tası, Kilisli Abdurahmin Kiremetçi tarafından büyük özenle saklanıyor.


218 yıldır saklanan sefer tası 3 kattan oluşuyor. Söküldüğü zaman 6 tabak haline gelen sefer tasının birden fazla kişinin aynı anda yemek yiyeceği şekilde yapılmış olduğu görüldü.


Abdurahmin Kiremetçi, antika merakının dededen kalma olduğunu ifade ederek, “Dedem rahmetli biriktirirdi, sonra bu tarihi eserler bize intikal etti. Sefer tası, Hicri 1224 tarihli, 218 yıllık, üzerinde Osmanlıca Kerkük Sanayi Mektebi yazıyor. Yani bugünkü endüstri meslek lisesi gibi bir okulda üretilmiş, zamanımıza kadar gelmiş bizde bunu muhafaza ediyoruz. Gözümüz gibi kuruyoruz. Sefer tası tamamen el işi ile yapılmıştır. Makine işçiliği yok, 2018 yıllık bir eserdir. Her tarafı el işçiliğidir. O dönemlerde şehir dışına çıkılırken, 3 katlı olan sefer tasına yemek konuyor. Dağıldığı zaman 6 parça oluyor. 6 kişi yemek yiyebiliyor” dedi.


Kiremetçi, şu an itibariyle tarihi sefer tasını satmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.