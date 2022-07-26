İhlas Haber Ajansı

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23 Futbol sahası büyüklüğündeki badem ormanı sulanıyor

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 23 futbol sahası büyüklüğünde tesis edilen Badem Ormanı artan sıcaklıklar nedeniyle sulanmaya başlandı.


Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Artan hava sıcaklığı nedeniyle badem ormanlarındaki fidanları sulamaya başladıklarını ifade ederek, “Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği tarafından Kilis İli Musabeyli İlçesi Zeytinbağı köyünde gelir getirici tür ağaçlandırma projesi ile 2020 yılında 16 hektarlık alanda 23 futbol sahası tesis edilen Badem Ormanımızda artan sıcaklıklar sebebiyle 2022 yılı sulama çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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