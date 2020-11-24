İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

24 Kasım öğretmenler günü etkinliği

Kilis’te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Kilis'te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.


Cumhuriyet Meydanında 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla Cumhuriyet meydanındaki program sona erdi. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile öğretmenler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.