24 Kasım öğretmenler günü etkinliği

Kilis'te, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanında 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla Cumhuriyet meydanındaki program sona erdi. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile öğretmenler katıldı.