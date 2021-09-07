2'nci Ordu Komutanı Gürak, yaralı askerleri ziyaret etti

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki heyet, Suriye'nin El Bab kentinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerleri, Kilis Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile beraberindeki askeri heyet, helikopterle 1'inci Hudut Alay Komutanlığına geldi. Buradan karayolu ile Kilis Devlet Hastanesine geçen 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile beraberindekiler, sabah saatlerinde Suriye'nin El Bab kentinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerleri ziyaret ederek, hastane yönetiminden bilgi aldı.

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın daha sonra 1'inci Hudut Alay Komutanlığında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde görev yapan paşalar ve komutanlarla birlikte toplantı yaptığı bildirildi.