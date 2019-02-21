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3 kişiyi öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet

Kilis’te boşanmak için gittiği adliyede cinnet getiren polis memuru H.

Kilis'te boşanmak için gittiği adliyede cinnet getiren polis memuru H.K'ya 3 kişiyi öldürme suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 kez müebbet ile 14 yıl hapis cezası verildi.


15 Eylül 2017 tarihinde boşanma davası için adliyeye gelen polis memuru H.K. duruşma salonu çıkışında cinnet geçirerek, kaynı Ömer Zorlu olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Özay Kantar ve kayın validesi Emine Zorlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralanmıştı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görüşen karar duruşmasında sanık H.K. ile mağdurların ifadeleri alındı. Mahkeme heyeti, H.K'ya eşi Özay Zorlu'yu öldürmekten Ağırlaştırılmış müebbet cezası, kaynı Ömer Zorlu ile kayın validesi Emine Zorlu'yu öldürmekten, Rıza Zorlu'yu yaralamaktan 3 kez müebbet hapis cezası ile 14 yıl hapis cezası verildi.

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