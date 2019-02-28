Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş beraberindeki heyet ile birlikte KESOB ile KİTSO'yu ziyaret etti.

Defterdar Zekeriya Keleş beraberinde Defterdar Yardımcısı Hülya Yelimlieş, Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Baysanğur, Gelir Müdürü Hüseyin Temiz ve Vergi Uzmanı Yahya Mutlu ile birlikte 30'uncu Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kilis Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Defterdar Zekeriya Keleş beraberindekiler daha sonra ise Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiler.