İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“33. Ahilik Haftası etkinliği

Kilis’te, 33.

Kilis'te, 33. Ahilik Haftası alınan korona virüs tedbirleri arasında gerçekleştirilen sadece törenle kutlandı.


Kilis Valiliğinde gerçekleştirilen törenle yılın Ahisi ödülü Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Temur'a verildi. Plaket takdiminden sonra Temur'a kaftan giydirildi. 33. Ahilik Haftası etkinliği çerçevesinde yılın çırağı seçilen İsmail Cilcimelioğlu, yılın kalfası Aleyna Atalık seçildi. Etkinliğe Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, daire müdürleri ile oda başkanları katıldı. Belediye Başkanı Bulut, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek, yılın Ahisi seçilen Mehmet Temur ile yılın çırağı ve kalfası seçilenleri tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.