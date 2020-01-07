333 Öğrenciye polislerden eğitim

Kilis’te polisler, Aslanbey İlkokulunda 333 öğrenciye genel güvenlik, trafik konularında bilgilendirme semineri düzenlendi.
Kilis'te polisler, Aslanbey İlkokulunda 333 öğrenciye genel güvenlik, trafik konularında bilgilendirme semineri düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler okullarda eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Aslanbey İlkokulunda 12 ayrı seminerle 12 öğretmen 333 öğrenciye genel güvenlik, trafik konularında bilgilendirme semineri düzenlendi.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan polisler, öğrencilere büyüyünce hangi mesleği seçeceklerini soran görevli polis memurları, polis mesleği hakkında öğrencileri bilgilendirdi.