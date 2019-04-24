38 okula Beyaz bayrak almaya hak kazandı

Kilis'te, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 38 okulun temizlik ve hijyen kurallarına uygun bulunarak, 3 yıl geçerli olacak, okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen "Beyaz bayrak,pirinç levha ve sertifika " almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘'Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü'' ile başlayan Beyaz Bayrak Projesi, eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesini, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini, yaşam kalitesinin yükseltilmesini, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesini amaçlanıyor..

Protokol gereği Sağlık İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetim elemanları tarafından yapılan denetimde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 38 okula, temizlik ve hijyen kurallarına uygun bulunarak, 3 yıl geçerli olacak, okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen "Beyaz bayrak,pirinç levha ve sertifika " almaya hak kazandı. Törende bulunan okul müdürlerine , İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aysel Uyar ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Polat ve Hasan Turfanda tarafından beyaz bayrak,sertifika ve pirinç levhalar takdim edildi.