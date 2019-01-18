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50 Bin Türk ve Suriyeli çocuk karne aldı

Kilis’te, 50 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, yarı yıl karnelerini aldı.

Kilis'te, 50 bin Türk ve Suriyeli öğrenci, yarı yıl karnelerini aldı.


2018-2019 eğitim öğretim yılı yurt genelinde olduğu gibi Kilis'te de ilk yarı tatili başladı. Afife Keçik İlkokulunda bir program düzenlendi. Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve diğer yetkililer katıldı.


Kilis Valisi Recep Soytürk, öğrenciler ile yakından ilgilenirken, ilkokul birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile sohbet ettikten sonra okuma testinden geçirdi.


Vali Recep Soytürk, “Bugün karne günü, birinci sınıf öğrencileri ile birlikteyiz. Çocuklar okumaya geçmişler. Kurdelelerini takmışlar, Karnelerini de biz verelim istedik. Oldukça başarılılar, okuyorlar. Başarılı bir eğitim dönemi geçti. İnşallah önümüzdeki dönem daha da başarılı olacaklar. Valilik olarak bizde bütün imkanlarımızla eğitime katkı sağlayamaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Kilis'te, ilk, orta, lise ve dengi okullarda 50 bin Türk ve Suriyeli öğrenciler, yarı yıl karnelerini aldı. Kilis Valiliği sorumluluğundaki Fırat Kalkanı bölgesinde de 85 bin öğrencinin karne aldığı bildirildi.

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