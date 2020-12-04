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56 saatlik kısıtlama öncesi gıda sektöründe yoğunluk yaşandı

Kilis’te vatandaşlar, 56 saatlik sokağa kısıtlama öncesi gıda malzemesi satan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.

Kilis'te vatandaşlar, 56 saatlik sokağa kısıtlama öncesi gıda malzemesi satan iş yerlerinde yoğunluk oluştu.


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, gıda sektörü başta olmak üzere satış yapan iş yerlerinin saat 20.00'da kapanması nedeniyle vatandaşlar, 56 saat sürecek sokağa kısıtlama yasağı öncesi, marketler, kuru yeşim satan iş yerleri ile manavlara akın etiler. Özellikle gıda satışı yapan iş yerlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar, aldıkları eşyalar ile evlerinin yolunu tuttular.


Kilis'te trafikte de yoğunluk yaşandığı gözlendi.

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