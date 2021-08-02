62 yaşında üniversiteden mezun oldu

Üniversiteden mezun olan Vuranoğlu, Rektörlük makamında yapılan görüşmede, diplomasını Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un elinden aldı. Vuranoğlu'na başarılarının devamı dileyen Rektör Karacoşkun, yaşam boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu belirterek, üniversitenin her yaşa ve her kesime hitap etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.