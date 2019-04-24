7 Aralık Üniversite ile Ürdün Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

7 Aralık Üniversitesinin yurt dışındaki üniversitelerle ilişkilerini geliştirme ve ikili işbirliklerini artırma hedefleri çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Ürdün Al-Zaytoonah Üniversitesine çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyaret çerçevesinde 7 Aralık Üniversitesi ile Ürdün Al-Zaytoonah Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Ürdün Al-Zaytoonah Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Turki Obaidat arasında Al- Zeytoonaah Üniversitesi Rektörlüğünde imzalanan protokole göre, iki yüksek öğretim kurumu arasında öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak bilimsel ve akademik çalışmalar, seminer,konferans ve çalıştaylar düzenlenebilecek. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri Ürdün'de yaz döneminde Arapça kurslarına katılabilecekler.