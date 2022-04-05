7 Aralık Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında, Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) yönelik iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

OMÜ Rektörlüğünde imzalanan protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun imza attı.

İmzalanan protokol ile üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrencilerin başvuru ve değerlendirme işlemlerinde izlenecek yol, ortak ilke ve esasların düzenlenmesi; Türkiye'deki eğitim seçeneklerinin etkin biçimde tanıtılması ve Türkiye'ye olan akademik ilginin arttırılması ile Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrenci sayısının arttırılması hedefleniyor.

Bir yıl geçerli olacak protokolle uluslararası öğrenci alımında OMÜ-YÖS sınavı ilk yerleştirmede taraflarca tek sınav olarak kabul edilecek. OMÜ-YÖS sınav sonuçlarına göre yapılacak tercih başvurularında üniversite, yüksekokul, fakülte ve bölüm kontenjanları uluslararası öğrencilerin tercihine eşit şartlarda açık olacak ve sınav sonuçlarına göre uluslararası öğrencilerin yapmış oldukları tercihler OMÜ tarafından ilgili üniversitenin kontenjanına doğrudan yerleştirilecek.