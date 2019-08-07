7 Aralık Üniversitesi ile Porto Üniversitesi arasında Erasmus işbirliği

Avrupa'nın en köklü üniversitelerinden biri olan Porto Üniversitesi arasında karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine imkan veren Erasmus+ anlaşması yapıldı. Kuruluşu 1762'ye dayanan Porto Üniversitesi, Avrupa'nın en saygın üniversiteleri arasında yer alıyor. Anlaşma çerçevesinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Mühendisliği ve Sağlık Bilimleri bölümlerinin öğrencileri, Erasmus+ Değişim Programı ile öğrenimlerinin bir yılını Porto Üniversitesinde devam ettirecek.

7 Aralık Üniversitesinin halihazırda Erasmus+ kapsamında 18 Avrupa ülkesinin 67 farklı üniversitesi ile ikili anlaşması olduğu bildirildi.