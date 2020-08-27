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7 Aralık Üniversitesi YKS'de yüzde 96 doluluk oranına ulaştı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bölüm, program tercihlerinde yüzde 96’lık doluluk oranıyla yüzde 93 olan Türkiye ortalamasını aşarak büyük bir başarıya imza attı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bölüm, program tercihlerinde yüzde 96'lık doluluk oranıyla yüzde 93 olan Türkiye ortalamasını aşarak büyük bir başarıya imza attı.


Bu yıl uluslararası öğrenci statüsüne sahip olanlarla birlikte toplam 2 BİN 953 öğrenci, 7 Aralık Üniversitesinde lisans, önlisans düzeyindeki bölüm ve programlar ile özel yetenek sınavıyla öğrenci alan BESYO'da öğrenim görmeye başlayacak.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “Öncelikle Üniversitemizi tercih ederek 7 Aralık Üniversitesi ailesinin bir parçası olan öğrencilerimi tebrik ediyorum. Yerleştirme bazında yüzde 96 gibi çok başarılı bir oran yakaladık. Yeni bölüm ve programlar konusunda çok çaba sarf ettik ve mesleki anlamda geçerliliği ve seçkinliği olan bölümler açtık. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, sizleri artık ailenizin bir emaneti olarak görüyoruz. Eğitim hayatınız boyunca bireysel ve akademik gelişiminize katkıda bulunmak için buradayız. Sizlere başarılı ve huzurlu bir eğitim hayatı diliyor, Üniversitemize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

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