7 Aralık Üniversitesi Yunus Emre Enstitüsü ile ortak proje üretecek

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonunda bir araya geldi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman Çetin, Üniversite Genel Sekteri Necdet Bozgeyik, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bekir Bülent Arpacı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Turgut Akgün katıldı.

Toplantıda, Yunus Emre Enstitüsü ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında eğitim faaliyetleri, kültürel ve akademik faaliyetler ile bilimsel konularda yapılabilecek iş birliğinin önemine değinildi. Ayrıca, 7 Aralık Üniversitesi ile Azez Yunus Emre Enstitüsü arasında gerçekleştirilebilecek proje ve çalışmalar ele alındı.

Toplantı sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek Enstitü Müdürü Çıtak'a, üniversite tesislerinde üretilen sağlık paketini hediye etti.