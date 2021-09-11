7 Aralık Üniversitesi'nde görevlendirme ve atamalar yapıldı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından üniversiteye yeni atama ve görevlendirmeler yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim üyesi Esra Asıcı görevlendirildi. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü olarak Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim üyesi Bilal Görentaş, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Hasan Güler görevlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalına Dr. Öğretim Üyesi Zehra Gökçe'yi doçent olarak, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne, Ali Ziya Yapıcıoğlu'nu öğretim görevlisi olarak atandı.