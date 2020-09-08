7 Aralık üniversitesinde kayıtlar tamamlandı

2020 YKS sonuçlarına göre yüzde 96'lık bir doluluk oranı yakalayan ve Türkiye ortalamasını geride bırakan Kilis 7 Aralık Üniversitesinde yeni kayıtlar tamamlandı.

Bu yıl 7 Aralık Üniversitesine 2 bin 192 adayın yerleştiği kontenjanlara 2 bin 75 kişi kayıt yaptırdı. Bu kayıtların bin 806'sı e-devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken, 269 öğrenci ise üniversiteye gelerek yüz yüze kaydını tamamladı. Bu rakamlara göre Üniversite kontenjanlarına yerleşen adayların yüzde 94'ü kaydını yaptırarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi ailesine katıldı.

Yüz yüze yapılan kayıtlarda pandemiden dolayı fiziki mesafe, maske ve hijyen kurallarına özen gösterildi. Ayrıca üniversiteye gelen öğrenciler, öğrenmek istedikleri konular hakkında akademik danışmanlarıyla fikir alışverişinde bulundular.