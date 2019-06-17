7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni

Üniversitede eğitim gören 2 bin 500 kişi mezuniyet belgesini aldı.

Rektörlük konferans salonunda gerçekleşen tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Gülçin Şendoğan ve Edibe Narçın Şendoğan kardeşler tarafından piyona eşliğinde müzik dinletisinin ardından kürsüye çıkan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede 3 kampusu bulunduğunu ifade ederek, “Şuan itibariyle 8 fakültemiz, 2 yüksekokulumuz, 4 meslek yüksek okulumuz, 3 enstitü bulunuyor. İlk kez fakülteler içerisinde bu yıl ziraat fakültesi alıyor. Daha önce 320 civarında öğretim üyesi varken, 483 akademik personel var. Yüzde 80 oranında attırdık. Hocalarımız ciddi özveriyle çalışıyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. 10 bin 601 öğrencimiz üniversitemizde eğitim görüyor” dedi.

2018-2019 döneminde Üniversitede eğitim gören 2 bin 500 kişi mezuniyet belgesini alacağı bildirildi.

Daha sonra Meslek Yüksek Okulları ile fakültelerden ilk 3'e girenlere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler ile mezuniyet belgesi takdim ettiler,

Törenlere, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ile daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı.