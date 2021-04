7 Aralık Üniversitesi'nde otizm konulu söyleşi

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Otizmi Anlamak, Otizm ile Yaşamak” başlıklı söyleşi, Üniversitemiz Öğr. Gör. Dr. Beyza Alpaydın'ın yönlendiriciliği ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karnas'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Söyleşinin başında otizm kavramının renkli yapboz ile simgeleştirilmesinin hikayesi anlatıldı. Karnas, otizmin etimolojik ve semantik kavramsallaştırmasını açıkladıktan sonra teşhis sürecinde Amerikan Pskiyatri Birliği DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) kılavuzlarının rolüne değindi. Karnas, Otizm Spektrum Bozuklukları Tanı Ölçütlerinin yayınlandığı DSM kılavuzlarının son güncel hali ile Avrupa menşeili ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) kılavuzlarındaki ölçütlerin benzerlik gösterdiği ve dünyada ortak kabul gören ölçütlerle otistik bireylere yönelik teşhisin yapılabildiği belirtildi.

Karnas, Toplumda otistik bireylere yönelik yanlış algıların nedenleriyle dile getirildiği konuşma, günümüzde otistiklerin sayısındaki göreceli artışın sebeplerine değinilerek devam etti.

Söyleşi, soru-cevap faslı ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar'ın teşekkür konuşması ile sona erdi.