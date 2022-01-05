7 Aralık Üniversitesi'nde senato ve akademik kurul toplantıları yapıldı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında, Karataş Kampüsünde toplantı yapıldı.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda yapılan Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarının ardından Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Toplantı Odası'nda ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Toplantı Odası'nda Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılara, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Memet Kule; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Yalçın; Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Şahiner ve Karataş Kampüsü akademisyenleri katıldı.

Rektör Karacoşkun, toplantılarda, kampüs içerisinde yaşanılan problemleri çözebilmek adına yoğun çaba sarf edildiğini, bu bağlamda, Karataş Kampüsü'nün kısa zaman içerisinde yenileneceğini, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin hemen yanında bulunan lise binasının da kampüse dâhil edileceğini ifade etti. Öğrencilerin motivasyonlarının yüksek olduğunu vurgulayan Rektör Karacoşkun, bu durumun onların daha iyi yetiştirilebilmesi için çok büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Karacoşkun, eğitimde üç boyutun son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, dolayısıyla bir akademisyen olarak öğrencilerin hem zihinlerine hem gönüllerine hem de davranışlarına yön vermek gerektiğine vurgu yaptı. Rektör Karacoşkun, yapılan akademik çalışmalar üzerinde durarak, akademisyenlikte akademik başarının önemi kadar anlayışlı ve duyarlı olmanın gerekliğinden bahsetti. Karacoşkun, Öğrencilerin sorunlarını dinlemenin ve onları anlamanın iyi bir akademisyenin görevi olduğunu vurguladı.

Adalet ve merhamet kavramlarına değinen Rektör Karacoşkun; adaletten sapmayıp merhameti de elden bırakmayarak dengenin kurulabileceğini ifade etti. Karacoşkun, Bu bağlamda adalet ve merhamet terazisi eşliğinde özelde öğrenciye genelde topluma vizyon katılabileceğini söyledi. Rektör Karacoşkun, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda yapılan Yönetim Kurulu ve Senato Toplantısı'nın ardından Profesörlük kadrosuna atanan Göker Durdu ile Doçentlik kadrosuna atanan Melda Akbaba ve Vahit Eren'e cübbelerini giydirdi. Toplantılar, Rektörü Karacoşkun'un akademik yükselme alan akademisyenlerin hediye takdim etmesiyle sona erdi.