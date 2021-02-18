7 Aralık Üniversitesi'ndeki 2 fakulteye yeni dekan atandı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2 fakülte tekanlığına yeni atamalar gerçekleştirdi.

5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına vekaleten aynı Fakülte öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muhammet Fatih Kanter, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına ise vekaleten Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım atandı.

Rektör Karacoşkun, daha öncede Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Aldemir, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi çerçevesinde 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde Rektör Yardımcısı olarak atanmaları yapmıştı.