7 Aralık Üniversitesinden Dijital Dönüşüm projesi'ne destek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi uzaktan eğitim için geliştirilen "Dijital Dönüşüm” projesine destek verdi.

Sakarya Üniversitesi tarafından uzaktan eğitimde kullanılmak üzere geliştirilen Dijital Dönüşüm projesi'ne, aralarında Kilis 7 Aralık Üniversitesinin de olduğu 15 üniversite destek verdi.

Bu amaçla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un da aralarında olduğu 15 üniversite rektörünün katılımıyla gerçekleştirilen online toplantıda geliştirilen proje kamuoyuna duyuruldu.

Saraç, “Öğrenme Yönetim Sistemi Modülü”, “Sanal Sınıf Modülü”, “Duyuru Modülü”, “Çevrimiçi Sınav Modülü” ve “Raporlama Modülü” olmak üzere toplamda 5 modülün “Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında oluşturulan platform aracılığıyla sunulacağını söyledi.

İmzalanan protokole göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde 15 üniversitenin uzaktan öğretim ile yapacakları dersler, SAÜ tarafından geliştirilen 5 modülden oluşan platform aracılığıyla gerçekleştirilecek.