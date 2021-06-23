7 Aralık Üniversitesi'nden e-konferans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde “Çocuk İstismarı ve Mahremiyet Eğitimi” başlıklı e-konferans düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Doç. Dr. Zehra Gökçe'nin yönlendirici, Araştırma Görevlisi Bala Çapar'ın konuşmacı olarak katıldığı “Çocuk İstismarı ve Mahremiyet Eğitimi” başlıklı e-konferans düzenlendi. Çapar, Türkiye'de ve dünya genelinde çocuk istismarı probleminin bulunduğunu, ne yazık ki çocuk istismarı olaylarında ülkemizin dünyada üçüncü sırada yer aldığını belirtti. Çapar, çocuk istismarının sadece fiziksel anlamda değil psikolojik anlamda da söz konusu olabileceğini sözlerine ekledi.

Çapar, yabancı kişilerin ya da aile içerisinde ebeveynlerin çocuklara cinsel tacizde bulunduklarına dair pek çok vahim örneğin bulunduğuna dikkat çekti. Toplumda istismar edilen çocuklara da homofobik bir tutumla bakıldığını belirten Çapar, toplumda karşılaşılan ve son derece tehlikeli olan bu olayları engellemek adına gerek ebeveyn gerek çocuk için fizyolojik, psikolojik ve pedagojik takviyeler ile desteklenmiş bir mahremiyet eğitiminin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

E-konferans soru-cevap kısmından sonra sona erdi.