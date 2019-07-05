7 Aralık Üniversitesine 2 bin 290 yeni öğrenci gelecek

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre 7 Aralık Üniversitesine 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 2 bin 290 Yeni Öğrenci kayıt yaptıracağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyelerine teşekkür ettiğini ifade ederek, “Üniversitemize yeni bölümler açan ve 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlarında üniversitemize öncelik tanıyan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyelerine teşekkür ediyorum. 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında 935'i ön lisans, 160'ı özel yetenek sınavıyla olmak üzere bin 355'i lisans, toplamda da 2 bin 290 yeni öğrenci gelecek” dedi.