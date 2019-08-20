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7 Aralık Üniversitesine öğrenci kayıtları sürüyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde fakültelerde ve meslek yüksek okullarında kayıtlar sürüyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde fakültelerde ve meslek yüksek okullarında kayıtlar sürüyor.


Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında devam eden kayıtlarda, öğrenciler için kurulan rehberlik danışma masalarında, akademik birimlerden görevlendirilen akademisyenler, öğrencilere dersler ve eğitim konusunda rehberlik hizmeti sunuluyor. Kayıtların internet ortamında yapıldığı gibi bizzat gelerek kaydını yaptıranların da bulunduğu öğrenildi. Kayıtların 23 Ağustos tarihine kadar devam edeceği, üniversite yönetimi tarafından her fakülte ile meslek yüksek okulunun verilen kayıt tarihinde öğrencilerin kayıt yaptırmaları istendi.

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