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770 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giren bir tırda yapılan aramada, 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir tırda yapılan aramada, 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir tır durdurdu. Tırın gizli bölmelerinde yapılan aramada 770 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak tır sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

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