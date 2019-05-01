7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi devam ediyor

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi kapsamında 50 kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi Kapsamında Yenideğirmen İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Kaymakam Duman,,proje kapsamında kütüphanede öğrencilerle ve öğrenci velileri ile kitap okuduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanması için projenin her eğitim döneminde uygulanacak. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 50 den fazla kitap okuyan öğrencileri tebrik ederek ödüllendirdim” dedi.