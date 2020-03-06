8 Mart Dünya kadınlar günü etkinliği

Kilis Belediyesi ile Haskan Şirketler Grubu işbirliği ile düzenlenen “Üretime ve Yönetime İlham Veren Kadınlar” programı düzenlendi. Başkan Bulut eşi Figen Bulut ile birlikte etkinliğe katıldı.

Başkan Bulut, “ Programa gelerek destek olan tüm herkese teşekkür ederim. Her daim yanımda olan eşim ve bizleri özveriyle yetiştiren analarımız başta olmak üzere tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.