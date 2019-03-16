Kilis'te, Zeytçioğlu İlkokulu tarafından '81 İl 81 Masal 1 Battaniye' E-Twinning projesi kapsamında bir proje hazırlandı.

81 İl 81 Masal 1 Battaniye konulu e-Twinning projesi kapsamında Zeytçioğlu İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Merve Kara, Müdür Yardımcısı İsmail Dal ve Okul Müdürü Gönül Çelen proje sunumunu yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare'yi ziyaret ettiler.

Projenin amacı

Türkiye'de 170'ten fazla ortağı olan, ayrıca çeşitli ülkelerin de ortak olduğu bu projede her ilin bir efsanesi, masalı, hikayesi 30x30 ebatlarında bir kumaş parçasına çeşitli tekniklerle (boyama, nakış, keçe vs.) resmediliyor. Bu parçalar ise, tamamlanınca birleştirilip bir battaniye haline getirilecek. Proje sahipleri önce Konya'da mart ayı sonunda bu projenin ve şehirlerin tanıtımını yapıp parçaları sergileyecekler. Battaniye haline gelen parçalar ise Samsun'da 23 Nisan Çocuk Şenliğinde sergilenecek. Ayrıca bu masalların yer aldığı bir de Masal Kitabı basılacak. Türkiye'nin kültür zenginliğini ve bunları birleştirip öğrencilere sunma imkanı veren bu projede Kilis'in konusu ise “Badeli Nahsen” hikayesi oldu. Badeli Nahsen Hikayesi aslında Kilis'in de içinde bulunduğu gerçeği yansıtması açısından bu projede yer aldı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare, bu projeye destek veren Zeytçioğlu İlkokulu Müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenine teşekkür ederek, bu tür projelerin Kilis'te de üretilmesini ve gerekli katılımın sağlanmasını temenni etti.