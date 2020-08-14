Suriyelilerin toplum ile kaynaşması için bir çok kurum ve kuruluş tarafından çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak açık alanda resim etkinliği gerçekleştirdi. Pandemi süresinde bir çok proje askıya alınmıştı. Normalleşen pandemi süreciyle birlikte Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında Suriyeli öğrenciler açık alanda resim yaparak etkinlik gerçekleştirdi.