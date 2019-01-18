Aday öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim sona erdi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilçeye atanan aday öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen 180 saatlik hizmet içi eğitim sona erdi.

7 Aralık Üniversitesi Uygulama ötelinde yemekli toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Aday öğretmenlere, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak tecrübelerini paylaştı.

Akkurt, “Sizden tecrübeli öğretmenleri dinleyen, onlara konuşun, deneyimli öğretmenlerin yazdığı kitaplar var onları okuyor. Eğer 20 yıl sonra öğrencileriniz,. Sizleri arayıp hal hatır soruyorsa, bilinki iyi öğretmensiniz. Yok, sizi arayıp sormuyorlarsa, öğrencilerinize bir değer katmamışsınızdır” dedi.

Öğretmenlik mesleğini yaparken her öğrenciyle ilgilenilmesinin önemine değinen Akkurt, öğrencilerin hayatlarını olumlu yönde değiştirebilecek insanların öğretmenler olduğunu söyledi.

Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ'da, Öğretmenliği kutsal bir görev olduğunu, eğitim neferlerine katılan öğretmen adaylarına hayırlı olsun temennisinde bulundu.