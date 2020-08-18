Kilis AFAD İl Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos'un yıl dönümü dolayısıyla “Afetlere Hazırlık Haftası” etkinliği düzenlendi.

17 Ağustos'un yıl dönümünde “Afetlere Hazırlık Haftası” nedeniyle Kilis AFAD tarafından Cumhuriyet meydanında etkinlik düzenlendi. Afet ve Acil Durum çantası içerisinde bulunması gerekenler, afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca el temizleme jeli, maske ve Korona virüs riskine karşı uyulması gereken 14 Kuralı içeren broşür dağıtımıda yapıldı.