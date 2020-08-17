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Afrin Barajı isale hattı tamamlandı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Afrin Barajından yılda 19 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını söyledi.


Milletvekili Dülger, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri tarafından yapılan Afrin baraji ile içme suyu sorunu ortadan kalktığını ifade ederek, “37,77 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip Yukarı Afrin Barajı kaynağından alınan su 43 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Kilis şehir merkezine iletilerek, şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlanmıştır. Kilis'in içme suyu sıkıntısı kökken çözülmüştür” dedi.

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