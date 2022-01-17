Afrin Barajından Musabeyli köylerini içme suyu getirilecek

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı 46 köye Afrin Barajından içme suyu getirilmesi için proje ihalesi yapıldığını söyledi.

Genel Sekreter Sümer, Afrin Barajından Musabeyli ilçesine bağlı 46 köye içme suyu proje hazırlama ihalesinin gerçekleştiğini ifade ederek, “ Projelerimizin tamamına destek veren bakanlıklarda üst düzeyle görüşüp projelerimizin onayını sağlayan Valimiz Recep Soytürk, Emeği geçen DSİ Genel müdürümüz Kaya Yıldız, DSİ Bölge müdürümüz Sadullah Seven, Şub Müdürü Mustafa Gözükara, Şube müdürü Fatih Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımın tamamına teşekkür eder ediyorum. İçme suyu proje çizim süresi 450 günde tamamlanmış olacak. Proje çiziminden sonra Musabeyli ilçesine bağlı köylere bu getirilmesi için çalışmalar başlayacak” dedi.