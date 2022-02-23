İhlas Haber Ajansı

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Ahiret konulu program düzenlendi

Kilis’te, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilere yönelik İl Müftülüğü tarafından düzenli olarak programlar düzenleniyor.

Kilis'te, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilere yönelik İl Müftülüğü tarafından düzenli olarak programlar düzenleniyor.


Bu kapsamda İl Müftü yardımcısı Cengiz Çolak, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine “Ahiret” konusunu anlattı.


Ahiret kavramının anlamını sözlük ve terim olarak açıklayan Cengiz Çolak, “Ahiret, sözlükte ‘son', terim olarak ise, İsrafil'ın Allah'ın emriyle, kıyametin kopması için sura ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedî hayata denilir” ifadelerini kullandı.

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