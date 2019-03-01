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‘Aile Eğitimi ve Katılımının Sağlanması' eğitimi tamamlandı

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF işbirliği ile uygulanmakta olan "Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi" Projesi kapsamında ‘Aile Eğitimi ve Katılımının Sağlanması’ pilot eğitimleri tamamlandı.

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF işbirliği ile uygulanmakta olan "Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi" Projesi kapsamında ‘Aile Eğitimi ve Katılımının Sağlanması' pilot eğitimleri tamamlandı.


Adıyaman'da gerçekleştirilen “Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi" Projesi kapsamında ‘Aile Eğitimi ve Katılımının Sağlanması' eğitimlerine katılan Kilis İslambey ÇATOM yetkilileri Kilis'e döndü. "Erken Çocukluk Eğitim Hizmetlerine Erişimin Desteklenmesi" Projesi kapsamında ‘Aile Eğitimi ve Katılımının Sağlanması' eğitimlerinin amacının risk altında bulunan aile ve çocuklarının gelişiminde sağlıklı rol üstlenmeleri ve toplumsal uyum süreçlerini desteklemeleri yolu ile aile yaşantısının iyileştirilmesi olduğu, ÇATOM ve Çocuk Gelişim Merkezleri'nde uygulanacak olan bu çalışmanın, uzun vadede bölgesel bir programa dönüştürülmesi planlandığı bildirildi.

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