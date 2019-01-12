AK Parti Belediye Başkan adaylarını tanıttı

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Belediye Başkan adayları tanıtımı AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun katılımı ile yapıldı.

AK Parti Kilis Belediye Başkan adaylığına Mehmet Abdi Bulut, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik yeniden aday gösterildi.

Yapılan konuşmalardan sonra Belediye Başkan adayları tanıtıldı. Aday tanıtım törenine Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Eski milletvekilleri Veli Kaya, Reşit Polat ile eski il başkanları, gençlik ve kadın kolları il başkanları, ilçe başkanları ile çok sayıda AK Partili katıldı.