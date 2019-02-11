AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Kilis'te

31 Mart Yerel seçim çalışmalarına katkı sunmak üzere Kilis'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut ve partililerle buluştu. Programda konuşan Ak Parti İl Başkanı Karataş, "Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na serhat şehrimiz adına hoş geldiniz diyoruz. Ayrıca bizlere sunmuş oldukları katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'na parti yapılanması ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.